انتقالات إنتر ميلان – هل يعيد توهير ومانشيني الفريق للقمة كما وعد

وعد الإندونيسي إريك توهير بإعادة إنتر ميلان لمنصات التتويج بعدما اشترى الفريق عام 2013 وانتظرت جماهير النيراتزوي تحقيق هذا الوعد بصفقات من العيار الثقيل. لكن سوق انتقالات إنتر لم يكن على قدر الطموح آخر موسمين قبل أن ينتفض الفريق هذا الموسم ويضم أكثر من اسم بارز ويكون سوقه هو الأفضل في إيطاليا.

فدعم الفريق دفاعه بالبرازيلي جواو ميراندا من أتليتكو مدريد والكولومبي جايسون موريو من جرانادا ومارتن مونتويا من برشلونة وأليكس تيليس من جالاتا سراي.

ودعم خط الوسط بالفرنسي جيوفري كوندوجبيا من موناكو الفرنسي ب30 مليون يورو وفيليبي ميلو من جالاتاسراي.

بينما كانت صفقات الهجوم هي الأقوى إذ ضم إيفان بيريسيتش من فولفسبورج واستعار ستيفان يوفيتيتش وآدم لياييتش من مانشستر سيتي وروما على الترتيب.

بينما باع ماتيو كوفاسيتش لريال مدريد ب32 مليون يورو. تشيردان شاكيري لستوك سيتي ب17 مليون يورو. هيرنانيس ب11 مليون يورو ليوفنتوس وريكي ألفاريز ب10 مليون يورو لسندرلاند.

بدأ الفريق الدوري بداية قوية وانتصر في أول مباراتين بثلاثة أهداف أحرزها جميعا الوافد الجديد يوفيتيتش ولو استمر هذا الأداء لآخر الموسم سنرى إنتر حامل الخماسية في 2010 في أوروبا من جديد ولما لا ربما يتحقق وعد توهير ويحقق الفريق لقب الدوري.