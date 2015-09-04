باستوري: يوفنتوس حاول ضمي في الصيف.. ولا أرغب في الرحيل عن سان جيرمان

كد خافيير باستوي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن نادي يوفنتوس الإيطالي حاول التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية للتو.

وقال الدولي الأرجنتيني لإذاعة (إي.إس.بي.إن) الأمريكية:"يوفنتوس سعى للتعاقد معي".

وأضاف "لكن باريس سان جيرمان لم يكن ليفرط في مطلقا، وأنا لا أريد الرحيل وترك فرنسا".

وأردف "لقد أصبح الفريق أكثر نضوجا منذ قدومي، في كل عام لاعبين ممتازين ينضمون".

وأتم "أنخيل دي ماريا على سبيل المثال، أنا سعيد بقدومه، نحن نفهم بعضنا البعض داخل الملعب. هو لاعب رائع قادر على صناعة الفارق بمفرده".

ويلعب باستوري في صفوف بطل فرنسا منذ عام 2011 بعد انتقاله من باليرمو الإيطالي مقابل 39.8 مليون يورو.