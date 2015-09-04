الرئيس الإندونيسى يقيم مأدبة عشاء رسمية للسيسى

أقام الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يزور إندونيسيا حاليا فى إطار جولة آسيوية شملت أيضا سنغافورة والصين.

كان الرئيس السيسى ونظيره الإندونيسى قد أجريا مباحثات شاملة اليوم تلاه مؤتمرا صحفيا، أكد فيه الرئيس السيسى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين موجها الدعوة للرئيس الإندونيسى بزيارة القاهرة. ويختتم الرئيس السيسى زيارته لأندونيسيا غدا بلقاء سكرتير عام رابطة جنوب شرق أسيا “أسيان”، التى تتخذ من جاكرتا مقرا لأمانتها العامة وتضم ماليزيا وسنغافورة والفلبين وأندونيسيا وتايلاند ولاوس وميانمار وكمبوديا ولاوس وبروناى.