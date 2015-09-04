مميش :46 سفينة تعبر قناة السويس بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، 46 سفينة عبرت المجري الملاحي للقناة من الاتجاهين٫ اليوم الجمعة٫ بإجمالي حمولات بلغت 2.7 مليون طن، موضحا عبور 25 سفينة من الشمال دون انتظار، وعبورمن الجنوب 21 سفينة بالمجرى الجديد للقناة.

> الجدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال اليوم هي ناقلة الغاز «Umm Salal» بحمولة 166 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى قطر، أما في الجنوب فكانت أكبر سفينة عبرت القناة هي سفينة الحاويات العملاقة «MAERSK Madison» بحمولة 200 ألف طن والتي تحمل علم الدنمارك.