القوات المسلحة تنظم ندوة عن جراحة التجميل والاصلاح

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الندوة العلمية لجراحة التجميل والإصلاح تحت رعاية الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى, والذي تستضيفها الاكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى التجميل والاصلاح, بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة طب جراحة التجميل بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وتناولت الندوة خلال الجلسة الاولى عدد من المحاضرات لتعريف شباب الاطباء بالتقنيات والأساليب الحديثة فى هذا المجال وتناولت الجلسة الثانية مناقشة أحدث الطرق في مجالات التشخيص والعلاج.

بدأت وقائع الندوة بكلمة اللواء طبيب عاطف إمام أكد فيها أن الملتقيات العلمية والبحثية تعد أحد أهم الأنشطة التي تنظمها القوات المسلحة لمواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة واكتساب المهارات ونقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية عالميا, وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.

وأشار إلى الطفرة التي تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة حديثة لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنيين والعسكريين على السواء.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللواء طبيب أحمد التوادى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية والدكتور حسين صابر رئيس الجمعية المصرية للتجميل, وعدد من أطباء القوات المسلحه وأعضاء الجمعية المصرية لجراحى التجميل والاصلاح.