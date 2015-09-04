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​الهجان يعقد إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة قنا

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​الهجان يعقد إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة قنا ​الهجان يعقد إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة قنا

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا الإجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الديوان العام بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن وجميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة .

ذكر الهجان خلال الإجتماع انه تم تخصيص مليون جنيه من الصندوق الإجتماعي بقنا لإستكمال حملات النظافة ومنظومة التطوير وتشجير الشوارع بمنطقة المساكن لتكون نموذج يحتذى به فى باقي مدن المحافظة موجهًا المسئولين بمديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من عملية البحث الإجتماعي الخاص بالمتقدمين للحصول على عدد 960 وحده سكنية بمنطقة الكنوز حتي يمكن تسليمها فى أسرع وقت للمستحقين .

كما ناقش موقف المنشآت الخدمية التى لم يتم استلامها بقرى الظهير الصحراوي موجهًا المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم هذه المنشآت وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لتشغيلها تمهيدًا لتسكين المواطنين فى هذه القرى بنهاية شهر أكتوبر المقبل .

وأكد محافظ قنا خلال الإجتماع على جميع رؤوساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بضرورة تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لمواعيد حضور وإنصراف العاملين بكافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة مع بداية الشهر القادم .

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