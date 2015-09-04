فحص 24 سيارة مهملة وضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة بالمنوفية

قامت إدارة المرور بالاشتراك مع خبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية واللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية باستهداف السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين عقب تعقيمها خشية من قيام العناصر الإرهابية بوضع عبوات ناسفة بها وتفخيخها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

أسفرت الحملة عن فحص 24 سيارة مهملة ومتواجدة بجوار المنشآت العامة بجميع مراكز المحافظة، وتم رفعها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمنوفية للسائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة .