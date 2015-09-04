إحباط محاولة سوريتين لتهريب 162 ألف دولار حول جسدهن قبل سفرهما لإسطنبول

تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة، من ضبط راكبتين سوريتين حاولتا تهريب ١٦٢ ألف دولار حول جسدهما لدى سفرهما إلى إسطنبول، مخالفتين بذلك قانون انتقال النقد الأجنبى، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكبتين وإحالتهما للنيابة.

وقال اللواء أيمن عبدالفتاح، مدير ادارة التأمين بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة خطوط المصرية والمتجهة إلى إسطنبول اشتبه الشرطى علاء سعيد فى حقائب الراكبتين، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح الحقائب تبين وجود مبالغ مالية، كما أمر المقدم مصطفى حبشى والرائد محمد الصالحى بتفتيشهما ذاتيا، حيث تبين وجود مبالغ مالية حول جسدهما أيضا، بلغ مجموعها ١٦٢ ألف دولار.

وأمر المقدم معتز يوسف بتحرير محضر بالواقعة لمخالفتهم قانون انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب والذى يسمح للراكب باصطحاب ١٠ آلاف دولار أو مايعادلها من النقد الأجنبى.

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