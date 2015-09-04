غرق 3 أطفال وإنقاذ اثنين آخرين فى شواطئ رأس سدر

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا وتم إنقاذ اثنين آخرين أمام شاطئ أحد الفنادق برأس سدر.

تلقي اللواء مجدي موسى مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من الدكتور عادل الصافوري مدير عام مستشفي راس سدر يفيد وصول ثلاث جثث لقوا مصرعهم غرقا امام احد الشواطئ براس سدر، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث مأمور قسم شرطة راس سدر ورئيس المباحث، حيث تبين مصرع منة الله معتصم يوسف 14 سنة وواماني سعد الدين ماهر 13 سنة وفاطمة سيد رياض 11 سنة وجميعهم من المعادي بالقاهرة، وتم إنقاذ اية سعد الدين ماهر 7 سنوات وشقيقتها آلاء سعد الدين ماهر، وذلك أثناء ممارستهم السباحة أمام شاطئ منطقة مسلة بيتش براس سدر وتم نقلهم الي مستشفى رأس سدر واخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث وتولت التحقيق.