باستوري: يوفنتوس حاول ضمي في الصيف.. ولا أرغب في الرحيل عن سان جيرمان

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي الشعب الإماراتي إن عمرو السولية لاعب الفريق سعيد للغاية بالتواجد في نادي الشعب ولا يريد الرحيل مثل ما يقال في الوقت الحالي.

بعد مسلسل طويل انتقل عمرو السولية إلى الشعب الإماراتي قادما من الإسماعيلي بعد تراجع الدراويش عن بيع اللاعب إلى الأهلي.

وبالفعل انضم السولية إلى الدوري الإماراتي وشارك بقميص الشعب. ولكن خرجت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية تشير لنية السولية في فسخ عقده مع النادي الإماراتي والانضمام إلى الأهلي في سوق الانتقالات الحالية.

إلى جانب اقتراب رحيل المصري طارق العشري عن منصبه كمدير فني لفريق الشعب الإماراتي.

وقال طارق العشري: "أنا قريب جدا من السولية. هو مستمر مع الفريق ولا يريد الرحيل الآن ويطمح في تقديم مستويات كبيرة مع الشعب هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإماراتية "كل ما خرج من تصريحات وأخبار مجرد إشاعات لزعزعة استقرار الفريق".

وأتم "أنا مستمر مع فريق الشعب الإماراتي وأحصل على الدعم الكامل من مجلس إدارة الفريق وسأحارب مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وخسر نادي الشعب أول مباراة له هذا الموسم في الدوري الإماراتي أمام بني يأس.