نجم البرازيل السابق: نيمار ليس ناضجا كفاية لقيادة السامبا

يرى نجم منتخب البرازيل السابق ليوناردو أن مواطنه نيمار لاعب برشلونة الإسباني ليس ناضجا بما فيه الكفاية لقيادة منتخب السامبا.

وكان دونجا قد عين نيمار قائدا لمنتخب البرازيل إلا أنه نال انتقادات عديدة بعد طرده وإيقافه في كوبا أمريكا والتي ودعت فيها البرازيل البطولة من دور الثمانية.

وقال ليوناردو لقناة سبورت تي في "نيمار لاعب رائع لكنه ليس ناضجا بما فيه الكفاية لقيادة البرازيل والأخذ بيد الفريق".

وأضاف اللاعب الحاصل على مونديال 1994 "عندما كان في البرازيل كنت أنتقده كثيرا فهو كان يأخذ الكرة من أجل أن يراوغ فقط، الآن يلعب بدون الكرة لم أتوقع أن يتطور بهذه الطريقة هو أمر متعلق بالعقلية".

وتابع "في الماضي لم يكن يسدد الضربات الحرة والآن هو متميز فيها.. هناك العديد من الأشياء يمكن للاعبين الرائعين أن يتطوروا فيها".