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إحالة ابنة الفنان هشام سليم للمحاكمة بواقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز

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إحالة ابنة الفنان هشام سليم للمحاكمة بواقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز إحالة ابنة الفنان هشام سليم للمحاكمة بواقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز

>قررت نيابة مطروح إحالة "زين " ابنة الفنان هشام سليم إلى محكمة الجنح ، فى واقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ثبوت الواقعة من خلال تحريات المباحث.

وكانت تحريات مباحث قسم شرطة الضبعة، التى طلبتها النيابة العامة، قد أكدت صحة بلاغ الفنانة ياسمين عبد العزيز، حول تعرضها للضرب على يد " زين " ابنة الفنان هشام سليم، بمنتجع هايسيندا، بالساحل الشمالي يوم 10 أغسطس الماضى.

وجاء بالتحريات التي أجراها النقيب عادل الركايبي، معاون مباحث قسم شرطة الضبعة يوم 27 أغسطس الماضي، أنه أثناء تواجد ياسمين محمد عبد العزيز بالفيلا الخاصة بها رقم 202 بقرية هاي سندا بيتش، سمعت صوت صاخب، صادر من الفيلا المجاورة رقم 201 ملك حسين مصفى فهمي رجل أعمال ( زوج خالة المتهمة ) والتي كانت تتواجد بها، فتوجهت الفنانة ياسمين عبد العذيز لاستبيان الأمر والمطالبة بوقف الأصوات الصاخبة، فتقابلت مع المشكو في حقها، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وقامت على إثر ذلك زين هشام بالتعدى على الفنانة وإحداث إصابتها الواردة بالتقرير الطبى.


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