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مصرع عامل فى اشتباكات بين عائلتى "الهمامية والشهاينة" بسبب الثأر بسوهاج

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مصرع عامل فى اشتباكات بين عائلتى "الهمامية والشهاينة" بسبب الثأر بسوهاج مصرع عامل فى اشتباكات بين عائلتى "الهمامية والشهاينة" بسبب الثأر بسوهاج
استقبل مستشفى البلينا المركزى عامل جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالجسم فى تجدد الإشتباكات بين عائلتى الهمامية والشهاينة بناحية قرية الحلافى دائرة المركز واللذان تربطهما خصومة ثأرية .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير قد تلقى بلاغا من نائب المدير للجنوب يفيد بوقوع مشاجرة وتبادل لإطلاق النار ووجود متوفى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بوقوع المشاجرة بين بعض أفراد عائلتي " الهماميه " و " الشهاينه " تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية نتج عن المشاجرة مقتل أحمد م أ م 26 عاما عامل ويقيم بذات الناحية ينتمي لعائلة الهماميه.

وأشارت التحريات إلي ارتباط العائلتين بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 3754 إداري المركز لسنة 2015 والناجم عنها مقتل أحد أفراد الشهاينه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تم تعيين خدمة أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5015 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

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مصر 365