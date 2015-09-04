ضبط قطريين بمطار القاهرة حاولا تهريب طيور مهاجرة مذبوحة إلى قطر

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط راكبين قطريين الجنسية بحوزتهم صندوق كبير الحجم وبداخله طيور مهاجرة مذبوحة لا تحمل أى موافقات تصديرية، حاولا تهريبها إلى قطر.

وقال مصدر أمنى بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط القطرية المتجهة إلى قطر اشتبه رجال التأمين فى الراكبين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على صندوق كبير الحجم بداخلة طيور مذبوحة مهاجرة لا تحمل أى موافقات تصديرية، وتم تسليمها للحجر البيطرى بالمطار والسماح للراكبين بالسفر.