أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط قطريين بمطار القاهرة حاولا تهريب طيور مهاجرة مذبوحة إلى قطر

Google+ Print
ضبط قطريين بمطار القاهرة حاولا تهريب طيور مهاجرة مذبوحة إلى قطر ضبط قطريين بمطار القاهرة حاولا تهريب طيور مهاجرة مذبوحة إلى قطر
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط راكبين قطريين الجنسية بحوزتهم صندوق كبير الحجم وبداخله طيور مهاجرة مذبوحة لا تحمل أى موافقات تصديرية، حاولا تهريبها إلى قطر.

وقال مصدر أمنى بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط القطرية المتجهة إلى قطر اشتبه رجال التأمين فى الراكبين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على صندوق كبير الحجم بداخلة طيور مذبوحة مهاجرة لا تحمل أى موافقات تصديرية، وتم تسليمها للحجر البيطرى بالمطار والسماح للراكبين بالسفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365