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زوجان يتخلصان من جثة رضيعهما أمام مسجد بالعمرانية بعد وفاته بالجفاف

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زوجان يتخلصان من جثة رضيعهما أمام مسجد بالعمرانية بعد وفاته بالجفاف زوجان يتخلصان من جثة رضيعهما أمام مسجد بالعمرانية بعد وفاته بالجفاف
تخلص زوجان بمنطقة العمرانية من جثة رضيعهما أمام مسجد عقب وفاته متأثرا بإصابته بالجفاف وذلك لعدم قدرتهما على نسبه لهما بسبب زواجهما العرفى، فقررا التخلص من جثمانه عقب وفاته إلا أنه تم ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارا بالقبض على شاب وزوجته أثناء إلقائهما طفلا أمام مسجد بالعمرانية، وتبين من التحريات التى أجراها المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية عقب مناقشة الزوجين أن الزوج يدعى "محمد . ف" 30 سنة والزوجة "سهير . ص" 40 سنة وأنهما متزوجان عرفيًا وأنجبا طفلا لم يتمكنا من قيده بسجلات المواليد لعدم زواجهما رسميا.

وأضافا أن الطفل مرض وأصيب بحالة من الجفاف الشديد ثم لقى مصرعه فقررا التخلص منه لعدم قدرتهما على استخراج تصريح بدفنه فحملاه ليلا وتوجها إلى مسجد بمنطقة العمرانية وأثناء إلقائهما جثة الطفل ألقت دورية أمنية القبض عليهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
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