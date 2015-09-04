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ننشر صورة أمين الشرطة شهيد مطاردة المسجلين خطر فى الهرم

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ننشر صورة أمين الشرطة شهيد مطاردة المسجلين خطر فى الهرم ننشر صورة أمين الشرطة شهيد مطاردة المسجلين خطر فى الهرم
حصلت "اليوم السابع" على صورة رقيب شرطة، والذى لقى مصرعه صباح اليوم الجمعة بمنطقة الهرم، أثناء مطاردة شقيقان من العناصر الجنائية وأسفر الحادث عن استشهاد الرقيب تامر أحمد رمضان وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع المتهمين، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض "سنجه".

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد صرح بأنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الهرم بضبط عناصر خطرة مشهور عنها ممارسة أعمال العنف، وهما أحمد زكى زكى مرسى وشقيقة حسن، المقيمان بشارع عبد الحميد رماح بمنطقة فيصل، بادر المتهمان بالتعدى على القوة بالأعيرة الخرطوش والسلاح الأبيض وبادلتهم القوات بإطلاق الرصاص.

- تفاصيل استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة مسجلين بالهرم.. التحريات: شقيقان تعديا على والديهما لرفضهما إعطاءهما أموالا لشراء المخدرات.. وتؤكد: توجهت قوة لضبطهما فأطلقا عليها الرصاص والأمن ينجح فى تصفيتهما
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