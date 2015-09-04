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إحاله نجلة هشام سليم للجنح بتهمة الاعتداء علي الفنانة ياسمين عبد العزيز

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إحاله نجلة هشام سليم للجنح بتهمة الاعتداء علي الفنانة ياسمين عبد العزيز إحاله نجلة هشام سليم للجنح بتهمة الاعتداء علي الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز وهشام سليم

أمر الدكتور سيد موسي مدير نيابة مرسى مطروح الجزئية، اليوم، بإحالة زين هشام سليم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح مرسي مطروح وذلك لاعتدائهاعلى الفنانة ياسمين عبد العزيز وإحداث شروخ بالأنف و جرح قطعي بالشفة العليا باستخدام آلة (موبيل).

وترجع وقائع القضية كما هو مثبت فى تحريات مباحث قسم شرطة الضبعة أن زين هشام سليم كانت فى ضيافة أحد ملاك الفيلات المجاورة لمنزل الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنه كان يوجد صوت صاخب صادر من الفيلا مما أدى إلى قيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بالتوجه إلي مصدر الصوت والمطالبة بخفض الصوت قليلا، وقامت على إثر ذلك زين هشام سليم بالاعتداء عليها بألة (موبايل) طبقا لما ورد بتقرير مستشفى الضبعة وعلية أمرت النياية العامة بإحالة زين هشام سليم لمحاكمة امام محكمة جنح مرسي مطروح.

 

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