النيابة العامة تشكل لجنة جديدة لفحص أوراق إجابة “طالبة صفر الثانوية”

كلف المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، نيابة استئناف أسيوط بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة “مريم ملاك ذكري تادرس”، المعروفة إعلاميا بـ (طالبة صفر الثانوية العامة) لإعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها في امتحانات الثانوية العامة.

وقررت النيابة تكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، لإعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة بمعرفة كل من الطالبتين مريم ملاك ذكري، ورضوى محمد علي أحمد، لبيان ما إذا كان أيا منهما المحرر لأي من البيانات محتوى كراسات الإجابة الخاصة بهما، وصادرة عن خط يد الطالبتين من عدمه، مع الإفادة بتقرير مفصل في أقرب وقت.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأصدرت قرارا باستبعاد شبهة جناية التزوير في أوراق إجابة الطالبة مريم ملاك، استنادا إلى تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط، والذي انتهى إلى أن الطالبة المذكورة هي من كتبت الإجابات المدونة بكراسات الإجابة الخاصة بها، وأن جميع الإجابات بخط يدها، وأن المداد المحرر به البيانات الخاصة بها على الغلاف الخارجي مماثلة للمداد المحرر به الإجابات المدونة بالصفحات الداخلية لها.