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صحيفة سعودية: “كيري” يكسر البروتوكول الأمريكي من أجل الملك سلمان

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صحيفة سعودية: “كيري” يكسر البروتوكول الأمريكي من أجل الملك سلمان صحيفة سعودية: “كيري” يكسر البروتوكول الأمريكي من أجل الملك سلمان

جون كيري والملك سلمان

قالت  صحيفة”عاجل” ، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد حرص على استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، اليوم الجمعة، منذ وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، ومرافقته حتى مقر إقامته، وهو أمر يعتبره المراقبون كسرًا للـبروتوكول الأمريكي المعتاد.

وتابعت الصحيفة، أن مراقبون قد  أكدوا أن هذه الخطوة تشير إلى مكانة الضيف الكبير، ودليل على أهمية الزيارة التي بدأها خادم الحرمين بعقد مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة (بتوقيت الرياض).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وصل إلى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، قال للصحفيين، الخميس، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، إن الزعيمين سيناقشان الوضع في اليمن وسوريا وخطوات التصدي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

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أونا

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