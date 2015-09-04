بث موحد لتغطية حملة #عونك_يا_يمن

بدأت القنوات التلفزيونية في الدولة في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بثا فضائيا موحدا لتغطية حملة "عونك يا يمن" بهدف حشد الدعم اللازم لإنجاحها وتحقيق أهدافها بإعادة الأمل والبناء والاعمار في اليمن وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

كانت حملة " عونك يا يمن " قد انطلقت يوم الأحد الماضي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر .. وذلك في إطار وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتقديم المساعدة لـ/ 10 / ملايين شخص من المتأثرين والمتضررين من الأزمة التي يشهدها اليمن.