مبروك: الأهلي استفاد كثيرا من مواجهة خيتافي ومعسكر إسبانيا

أكد فتحي مبروك مدرب الأهلي رضاه التام عن أداء اللاعبين في مباراة خيتافي الودية التي أقيمت الخميس وانتهت لصالح الفريق الإسباني بركلات الترجيح، موضحاً أنها كانت تجربة قوية وأفادت الفريق كثيراً قبل لقاء الملعب المالي في الكونفدرالية .

وأشار مبروك إلى أن السيطرة على مجريات اللعب كانت متبادلة بين الفريقين طوال المباراة ، موضحا أنه استطاع تغيير طريق اللعب أكثر من مرة كان آخرها نزول أحمد عبد الظاهر واللعب بمهاجمين، كما ألمح مبروك إلى رضاه التام عن الجانب البدني الذي ظهر عليه لاعبو الأهلي خلال المباراة لاسيما وأنهم خاضوها في أجواء مختلفة .

وشدد مبروك على أهمية المباراة في تجهيز بعض اللاعبين الغائبين عن التشكيل الأساسي، مشيدا بالمستوي الطيب الذي ظهر عليه الحارس أحمد عادل عبد المنعم إضافة إلى الوافد الجديد أحمد الشيخ في أول ظهور له.

وأشاد مبروك باختيار لجنة الكرة برئاسة المهندس محمود طاهر لإسبانيا لإقامة معسكر الفريق في هذا التوقيت، موضحاً أن توقيت ومكان المعسكر جاءا مناسبين لكسر حاجز الملل بين اللاعبين بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية .

وأكد مبروك أنه يري أن المعسكر حقق مكاسب كثيرة علي المستوي الفني والنفسي للاعبين قبل مواجهة الملعب المالي واستكمال مشوار الكونفيدرالية .