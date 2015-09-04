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ديانا حداد تنعي “الطفل الغريق” وشهداء الإمارات باليمن

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ديانا حداد

ديانا حداد

نعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، كل من الطفل السوري “إيلان الكردي” الذي غرق أثناء رحلة لجوء إلى اليونان واستقر جسده قبالة السواحل التركية، كما نعت شهداء الإمارات الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في عمليات التحالف العربي الذي تقوده على اليمن وعددهم 22 شهيد.

وعبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشؤت ديانا صورتين للطفل الغريق وآخرى لشهداء الإمارات، وكتبت قائلة: “ما عاد الإنسان يعرف شو لازم يقول كل يوم بنصحى على أخبار مؤلمة … ما بنقول إلا إن شاء الله يحسبهم شهداء عنده ويحفظ أمتنا.

ديانا حداد

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