بدء المؤتمر الدولى الأول لطب الأسنان لبحث التقنيات الحديثة بشرم الشيخ

بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولى الأول لطب الأسنان بالتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا بإيطاليا، وذلك بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "International Congress On New Technologies In Dentistry"، وهى التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، بحضور الدكتورة هالة المنوفى وكيل الكلية.

ويحضر غدا فى اليوم الثانى للمؤتمر عدد من أساتذة الطب على مستوى العالم، للتحدث عن التقنيات الحديثة التى تم إضافتها فى مجال طب الأسنان.

وكانت نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفل تخريج الدفعة الأولى لتطبيقات الليزر فى طب الأسنان تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور كل من الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، والدكتور محمد السعدنى نائب رئيس الجامعة والدكتور هانى أمين عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، والدكتورة هالة المنوفى وكيل كلية طب الأسنان وكل من القنصل الإيطالى بمصر، والبروفيسور Stefano Benedicenti أستاذ الليزر جامعة جنوا بإيطاليا والبروفيسور Alberico Benedicenti وعدد من ممثلى سفارات الدول العربية والأجنبية.



