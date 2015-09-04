تواصل أعمال لجنة الانتخابات بالبحيرة وسط حالة من الهدوء الشديد

واصلت اليوم اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة أعمالها بمقر محكمة دمنهور الابتدائية لاستقبال مرشحى مجلس النواب وسط حالة من الهدوء الشديد نظرًا لانخفاض عدد المتقدمين فى اليوم الرابع لتلقى طلبات الترشح.

وكانت الأيام الثلاثة الأولى قد شهدت زحامًا شديدًا من الراغبين فى الترشح، مما أسفر عن وقوع العديد من المناوشات بين المرشحين وأنصارهم فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مقر المحكمة الابتدائية بمنطقة شبرا فى مدينة دمنهور.

كما فرضت كردونًا أمنيًا حول مقر المحكمة تحسبًا لأى أعمال عنف أو شغب محتملة.