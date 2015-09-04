اختفاء كرتونة "سوفالدى" عقب سقوطها من سيارة تابعة للتأمين الصحى فى سوهاج

يكثف رجال مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، جهودهم لاستعادة كرتونة من عقار السوفالدى الخاص بعلاج مرضى الكبد بعد أن سقطت من سيارة تابعة لمديرية الصحة على الطريق بدائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز سوهاج، بتقدم 3 موظفين فى التأمين الصحى ببلاغ أكدوا فيه فقدهم كرتونة من عقار السوفالدى.

وتبين للعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، أن كلا من "م.م.ن" كيميائية بمخازن التأمين الصحى بجرجا، و"و.ن.م" كيميائية بذات الجهة، و"ناصر.م.أ"، سائق بالتأمين الصحى، تسلموا كمية الأدوية من مخزن هيئة التأمين الصحى بجرجا، وحال سيرهم بالسيارة رقم 2736 هـ أ ب ربع نقل تابعة للهيئة وحال أعلى كوبرى سوهاج العلوى بناحية روافع القصير – دائرة مركز سوهاج أخطرهم سائق بسقوط كرتونة من الحمولة وبالعودة والبحث عنها لم يعثروا عليها وبفحص الأدوية تبين أن الكرتونة تحوى أربعين علبة من عقار السوفالدى الخاص بعلاج مرض الكبد وتحمل اسمًا تجاريًا سوفولافورل إنتاج شركة ماش للصناعات الدوائية خاص بوزارة الصحة والتأمين الصحى.

تحرر المحضر رقم 5539 إدارى المركز لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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