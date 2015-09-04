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اختتام فعاليات تدريب كوادر مذيعين جدد بمركز الإعلام فى السويس

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اختتام فعاليات تدريب كوادر مذيعين جدد بمركز الإعلام فى السويس اختتام فعاليات تدريب كوادر مذيعين جدد بمركز الإعلام فى السويس
اختتمت اليوم فعاليات الدورة الأولى التى نظمها مركز النيل للإعلام بالسويس لتأهيل وتدريب جيل جديد من الإعلاميين للعمل بالمجال الإذاعى سواء التليفزيونى أو بمحطات الراديو عن طريق ورش عمل بمشاركة أيمن عبد الرحمن، المستشار الإعلامى لإعلام البحرين، وهو من أبناء المحافظة.

كان انطلق التدريب منذ يومين بشكل عملى أكثر منه إلقاء محاضرة بالتدريب على الطريقة المثلى لكى تكون مذيعًا ناجحًا، ومنها أسلوب الحوار وطريقة توجيهه بحيث يجب أن يكون السؤال مختارًا ومكتوبًا بطريقه صحيحة والكفاية اللغوية أن تتكلم مع الضيف بطريقة يرتاح لها لغويًا والنظر إلى وجه المضيف والجلوس السليم.

وأشار المحاضر إلى ضرورة التمتع بمهارات المذيع الناجح ومنها الشكل المقبول وقدراته اللغوية وأن يكون المذيع صاحب لغة قوية وسليمة وأن يكون متعمقًا فى قواعد اللغة العربية والثقافة العالية وسرعة البديهة والصوت الجميل.

فى نهاية الدورة قام المحاضر أيمن عبد الرحمن بتدريب الشباب على التعرف على صفات المذيع ومقدم البرامج ومؤهلاته فى بناء شخصيته والتعرف على أدوات المذيع الذاتية وتنمية قدراته وتقويم السمع والنطق الصحيح للغة العربية واكتساب مهارات العمل فى مختلف الاختصاصات الإعلامية ذات الصلة بالمذيع واكتساب مهارات فى إجراء الحوار وإدارته وتدريبات الصوت.

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مصر 365