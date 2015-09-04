أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة ويحيل أطباء للتحقيق

Google+ Print
فاجأ المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، المستشفى العام للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات حرصاً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

جاء ذلك فى بيان رسمى للمحافظة، منذ قليل، حيث قام المحافظ بتفقد أقسام الاستقبال والجراحة والعظام والأطفال والعناية المركزة، واستمع لشكاوى ومطالب المرضى وذويهم من المترددين على المستشفى، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بحلها على الفور، كما قام بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات، ولاحظ تغيب عدد من الأطباء فأصدر توجيهاته لوكيل الوزارة بإحالتهم للتحقيق.

وعلى هامش زيارته للمستشفى قام محافظ الفيوم بتفقد مرفق الإسعاف لمتابعة سير العمل بالمرفق، واستمع لشرح حول آليات العمل، وأشاد بالدور المهم الذى يؤديه مرفق الإسعاف فى إنقاذ حياة المرضى.

وأكد المحافظ على استمرار الجولات المفاجئة لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخمات للمواطنين بالشكل المطلوب.

كما قام محافظ الفيوم بجولة تفقدية لأعمال الرصف ورفع الإشغالات بشوارع سعد زغلول والنبوى المهندس وأحمد شوقى بمدينة الفيوم، رافقه خلالها اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتفقد المحافظ عمليات إعادة تعديل الأرصفة لتوسعة الطرق وتوفير أماكن لسير المشاه، إلى جانب رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع سعد زغلول أمام مستشفى الفيوم العام، وأصدر توجيهاته للقائمين على عمليات الرصف بسرعة تنفيذ الأعمال ومراعاتها للاشتراطات والمواصفات الهندسية، ثم تفقد المنطقة التى تم تجهيزها بميدان المسلة لإقامة معرض مستلزمات المدارس وعيد الأضحى المبارك الذى سيتم افتتاحه خلال أيام.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365