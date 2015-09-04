بالصور.. محافظ الفيوم يفاجئ المستشفى العام بزيارة ويحيل أطباء للتحقيق

فاجأ المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، المستشفى العام للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات حرصاً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

جاء ذلك فى بيان رسمى للمحافظة، منذ قليل، حيث قام المحافظ بتفقد أقسام الاستقبال والجراحة والعظام والأطفال والعناية المركزة، واستمع لشكاوى ومطالب المرضى وذويهم من المترددين على المستشفى، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بحلها على الفور، كما قام بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات، ولاحظ تغيب عدد من الأطباء فأصدر توجيهاته لوكيل الوزارة بإحالتهم للتحقيق.

وعلى هامش زيارته للمستشفى قام محافظ الفيوم بتفقد مرفق الإسعاف لمتابعة سير العمل بالمرفق، واستمع لشرح حول آليات العمل، وأشاد بالدور المهم الذى يؤديه مرفق الإسعاف فى إنقاذ حياة المرضى.

وأكد المحافظ على استمرار الجولات المفاجئة لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخمات للمواطنين بالشكل المطلوب.

كما قام محافظ الفيوم بجولة تفقدية لأعمال الرصف ورفع الإشغالات بشوارع سعد زغلول والنبوى المهندس وأحمد شوقى بمدينة الفيوم، رافقه خلالها اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتفقد المحافظ عمليات إعادة تعديل الأرصفة لتوسعة الطرق وتوفير أماكن لسير المشاه، إلى جانب رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع سعد زغلول أمام مستشفى الفيوم العام، وأصدر توجيهاته للقائمين على عمليات الرصف بسرعة تنفيذ الأعمال ومراعاتها للاشتراطات والمواصفات الهندسية، ثم تفقد المنطقة التى تم تجهيزها بميدان المسلة لإقامة معرض مستلزمات المدارس وعيد الأضحى المبارك الذى سيتم افتتاحه خلال أيام.



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