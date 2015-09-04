الطيب لـ في الجول: الجوهري أم المعلم؟ الجنرال الأفضل في تاريخ مصر لهذا السبب

لماذا يرى أحمد الطيب المعلق الرياضي الكبير محمود الجوهري أفضل مدير فني جاء في تاريخ مصر ليس أي شخص أخر؟

سأل FilGoal.com المعلق الرياضي من هو أفضل مدرب لقيادة أفضل فريق في تاريخ مصر؟

فأجاب المعلق الشهير "محمود الجوهري طبعا، لا كلام".

فوجه له FilGoal.com سؤالا أخر، لماذا ليس حسن شحاتة؟

فأوضح "لأن الجوهري فعل ما فعله حسن شحاتة وأكثر. المحكات أكثر. الخبرات كانت أكثر".

وأضاف "مستوى المنافسة كان مختلفا وأكبر وأكثر".

وشدد "الجيل الذي عمل معه الجوهري جعل الجنرال منه بطلا".

ثم استدرك "بينما حسن شحاتة كان معه جيلا صنع من المعلم بطلا".

وأتم "طبعا إلى جانب قيمة حسن شحاتة الفنية الكبيرة".