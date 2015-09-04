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جولة مشاورات روسية مصرية لنزع السلاح ومنع الانتشار بموسكو

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جولة مشاورات روسية مصرية لنزع السلاح ومنع الانتشار بموسكو جولة مشاورات روسية مصرية لنزع السلاح ومنع الانتشار بموسكو

وزير الخارجية – سامح شكري

في إطار التنسيق المستمر بين وروسيا، استضافت موسكو جولة مشاورات سياسية تناولت قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، وقد رأس الجانب المصري فيها السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وعن الجانب الروسي السفير ريابكوف نائب وزير الخارجية لشئون منعه الانتشار وضبط التسلح، وقد ناقش الجانبان سبل تنسيق المواقف بين البلدين في ضوء قرب انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري وتطورات الملف النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي، وأضاف بدر أن الجانب الروسي أكد مجدداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها مصر لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار الصادر عام 1990، والذي اتفق الجانبان على أن القرار يظل سارياً إلى أن يتم تنفيذه بشكل كامل.

كما أشار بدر إلى أن مصر وروسيا أكدتا على أهمية دعم نظام منع الانتشار والحفاظ على مصداقيته، وأهمية أن يسهم تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني في دعم جهود المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما يسهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين. 

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