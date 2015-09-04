احباط تهريب ١٦٢ ألف دولار مع سوريتين بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم الجمعة، القبض علي راكبتين سوريتين حاولتا تهريب 162 ألف دولار حول جسدهما لدى سفرهما إلى اسطنبول مخالفتين بذلك قانون إنتقال النقد الأجنبى وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكبتين واحالتهما للنيابة .

وصرح اللواء أيمن عبدالفتاح مدير ادارة التأمين بالمطار أثناء إنهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية والمتجهة إلى اسطنبول إشتبه الشرطي علاء سعيد فى حقائب الراكبتين ، أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح الحقائب تبين وجود مبالغ مالية ، وامر المقدم مصطفي حبشي والرائد محمد الصالحي بتفتيشهما ذاتيا حيث تبين وجود 162 الف دولار حول جسدهما ، وقرر المقدم معتز يوسف بتحرير محضر بالواقعة لمخالفتهم قانون انتقال النقد الإجنبى بصحبة الركاب والذى يسمح للراكب بإصطحاب 10 آلاف دولار أو مايعادلها من النقد الأجنبى