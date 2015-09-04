معتصمو وزارة البيئة بلبنان يعلنون استمرارهم فى الإضراب حتى استقالة الوزير

أعلن المعتصمون أمام وزارة البيئة اليوم الجمعة وسط العاصمة بيروت وعددهم 14 شابا أنهم يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثانى على التوالى حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ، بسبب أزمة النفايات التى يعانى منها لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية أن الناشط فى حركة "طلعت ريحتكم" وارف سليمان كان قد بدأ أمس الخميس إضراباً عن الطعام ، وانضم إليه 14 شاباً معظمهم من طلاب الجامعات.

وأكد هؤلاء استمرارهم فى الامتناع عن الطعام باستثناء شرب المياه والسجائر حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وأعلن المعتصمون عن استعدادهم للإضراب عن الطعام حتى الموت: "سنموت لأجل أن يعيش أطفالنا".

يذكر أن لبنان يعانى من تكدس النفايات فى العاصمة وضواحيها وفى مختلف أقضية محافظة جبل لبنان منذ 17 يوليو الماضى بسبب إقفال مطمر " الناعمة " الذى كان يستوعب نفايات بيروت وجبل لبنان منذ 18 عام ، وعدم تمكن الحكومة اللبنانية من إيجاد حلً لهذه الأزمة حتى الآن .

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