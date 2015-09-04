الجارديان تقترح 7 وسائل لاحتواء أزمة المهاجرين واللاجئين

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالا يقترح خطوات لحل أزمة المهاجرين واللاجئين المستفحلة فى العالم جراء الحروب الأهلية بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة بسوريا جراء الحرب الأهلية المستعرة، والتى شردت الملايين من أبناء الشعب.

1) يجب أن يكون هناك معيار واحد لاستقبال اللاجئين عبر القارة الأوروبية

>السبب فى انتقال اللاجئين السوريين عبر القارة الأوروبية والانتقال من بلدان مثل اليونان والمجر إلى بلدان مثل ألمانيا والسويد هو أن هناك بلدانًا توفر ظروفًا إنسانية أفضل لاستقبال اللاجئين مثل السويد، كما أنها تسمح باجتماع الأسرة إذا كان الوالد هو أول من لجأ، لهذا فالمطلوب هو تقرير معيار واحد لاستقبال اللاجئين داخل أوروبا.

2) وضع وسائل أكثر أمانًا للوصول إلى أوروبا

>عندما يواجه اللاجئون بالسؤال حول سبب انتقالهم إلى أوروبا عبر الزوارق والتعامل مع عصابات التهريب الخطيرة، يعطون إجابة واحدة وهى "لأننا لم نجد وسائل أكثر أمانًا!" لذا يجب تحديد برامج لاستقبال اللاجئين وهم فى البلدان التى يقيمون بها، وقد تأخذ عملية فتح ملف لطلب لجوء وقت أطول، ولكنه أكثر أمانًا وسيصل اللاجئ إلى مبتغاه على متن طائرة دون التعامل مع عصابات التهريب أو التعرض لخطر الغرق على متن القوارب المتهالكة.

3) إيقاف الحرب فى سوريا

>الكثير من اللاجئين السوريين يقولون إنهم لن يغادروا سوريا إذا شهدت الحرب الأهلية توقفًا نهائيًا، هذا بالطبع ليس بالأمر اليسير نظرًا لتعقد الأمور داخل الساحة السورية بالوقت الحالى، لكنه واحد من أفضل الحلول لإيقاف تدفق اللاجئين السوريين.

4) إعطاء السوريين حق العمل بتركيا

>رغم أن تركيا تستقبل 2 مليون لاجئ سورى، لكنها لا تمنح حق العمل لأى سورى إلا فى ظروف محددة، لهذا يفضل اللاجئون الانتقال من تركيا إلى بلدان أخرى داخل أوروبا تسمح لهم بالعمل وبدء حياة جديدة، والسماح بالعمل للسوريين داخل تركيا سيقلل عدد المهاجرين.

5) إقناع دول الخليج باستقبال السوريين

>هناك العديد من الدول العربية التى استقبلت لاجئين سوريين مثل لبنان والأردن والعراق ومصر، ولكن هناك دول أخرى مثل دول الخليج كالسعودية والكويت وقطر والإمارات لم تستقبل لاجئًا سوريًا، رغم تورط بعضها فى الحرب الأهلية الدائرة بسوريا وتمويلها لبعض الأطراف، مما زاد من المدة الزمنية للحرب.

6) زيادة الاستثمارات داخل المجتمعات التى تشهد ظاهرة التهريب بشكل كبير، فالأمن فى تلك الدول بأفريقيا والشرق الأوسط يسمح بتفشى الظاهرة بسبب قلة الموارد المالية وما تحققه الظاهرة من أرباح مالية كبيرة، لهذا فإن محاولة القبض على المهربين تبدو غير منطقية، فالحل الأفضل هو الاستثمار داخل المجتمعات التى تشهد انتشار ظاهرة التهريب.

7) إيقاف الحرب الأهلية فى ليبيا والحكم الديكتاتورى فى أريتريا والفوضى السياسية فى أفغانستان، من شأنه أن يقلص عدد المهاجرين واللاجئين بأوروبا، نظرًا لأن الدول المذكورة يخرج منها العديد من طالبى اللجوء والهجرة.



>