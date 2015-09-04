بالصور.. السفارة المصرية بمسقط تستقبل وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبل أعضاء السفارة المصرية بمسقط صباح اليوم وفدًا رفيع المستوى من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على هامش زيارته لسلطنة عمان الحالية، وكان على رأس مستقبليهم الوزير المفوض رانيا البنا، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة المصرية، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط.

وحل الوفد وأعضاؤه ضيوفًا على السفارة المصرية، حيث أهدى الوفد درعًا تكريمًا للوزير مفوض رانيا البنا، القائم بأعمال السفارة، ودرعًا شرفيًا للسيدة مها شاهين، سكرتير ثان بالسفارة، ودرع إعزاز وتقدير لعقيد جوى حازم عبد الرحيم، ملحق الدفاع المصرى، والمستشار السياسى أشرف شاكر، وتبادل الحضور التقاط الصور التذكارية بالسفارة المصرية.

كما قام وفد جامعة مصر بزيارة مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية وكان فى استقبالهم الدكتور شعبان الأمير، حيث تبادل الحضور أطراف الحديث حول أنظمة التعليم بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة المصرية والعمانية، وكذلك أهم أنشطة وأعمال المكتب الثقافى وتكليفات الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بتطوير الدور المنوط به عمل المكتب الثقافى المصرى بمسقط وزيادة عدد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، وقامت الدكتورة خديجة عطية، رئيسة وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوحيا، بتقديم وإهداء درع جامعة مصر للعلوم للدكتور شعبان الأمير الملحق الثقافى المصرى.

كما قام الوفد بتسجيل الانطباعات الشخصية والتهنئة بدفتر الزوار بالمكتب الثقافى وكذلك التهنئة بدفتر تهانى افتتاح قناة السويس الجديدة بمقر المكتب الثقافى.

وكان فى استقبال وفد جامعة مصر المستشار السياسى أشرف شاكر، والعقيد جوى حازم عبد الرحيم، ملحق الدفاع المصرى، والمستشار حازم حنفى، القنصل المصرى، وسكرتير ثان مها شاهين، والدكتور شعبان الأمير، ومحمد سعداوى، عضو مجلس إدارة المدرسة المصرية.

وقد ضم الوفد الأستاذة الدكتورة خديجة عطية، عميد شئون القبول والتسجيل، والأستاذ أحمد الشهابى، مدير عام إدارة التسجيل والقبول، والأفاضل محمد عبد التواب، ومحمد حسن، وحمدى شعبان.

وتأتى هذه الزيارة من أجل تعزيز سبل التعاون العلمى والأكاديمى بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، وزيادة عمليات التبادل الطلابى بما يخدم مصلحة الطلاب وتنمية المهارات لديهم من خلال ورش العمل والتدريب العملى الميدانى واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات المختلفة.. وكذلك إتاحة فرص دراسية مناسبة للتعليم الجامعى والدراسات العليا أمام الطلاب والإخوة العمانيين والعرب. ويقوم الوفد بزيارة بعض قطاعات التعليم العالى العمانى والجامعات الخاصة ومنها جامعة نزوى، وجدير بالذكر أن الزيارة ستستمر لعدة أيام بالسلطنة .

وسيقوم وفد جامعة مصر الأسبوع المقبل بزيارة لمدينة نزوى لتوقيع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم بجامعة نزوى ويغادر الوفد السلطنة فى التاسع من الشهر الجارى متوجهًا للقاهرة.



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وفد جامعة مصر يسلم الوزير المفوض رانيا البنا درع الجامعة



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المستشار أشرف شاكر يتسلم درع الجامعة من د. خديجة عطية



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ملحق الدفاع المصرى يتسلم درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا



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أحمد الشهابى يسلم درع الجامعة لسكرتير ثان مها شاهين



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خديجة عطية تسلم درع الجامعة للدكتور شعبان الأمير بالمكتب الثقافى



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صورة جماعية داخل السفارة المصرية