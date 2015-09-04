القوات العراقية تداهم مقر جماعة مقاتلة يشتبه بأنها على صلة بخطف أتراك

قالت مصادر أمنية ومسئولون اليوم الجمعة إن قوات الأمن العراقية داهمت مقر جماعة شيعية مقاتلة تدعمها إيران فى العاصمة بغداد الليلة الماضية بعد الاشتباه باحتجاز رهائن أتراك فى المنطقة.

وكان مسلحون يرتدون الزى العسكرى خطفوا 18 عاملا تركيا يوم الأربعاء من ستاد رياضى كان العمال يشاركون فى بنائه بشمال شرق بغداد. وقالت أنقرة إن الخطف استهدف الأتراك فيما يبدو، ولم ترد جماعة كتائب حزب الله المقاتلة التى داهمت القوات العراقية مقرها على طلبات التعليق.

وتكافح بغداد لكبح جماح الجماعات الشيعية المسلحة التى حارب الكثير منها الاحتلال الأمريكى وينظر إليها على أنها رادع لتنظيم داعش الذى توعد بالزحف على العاصمة بعد أن سيطر على مناطق واسعة بشمال وغرب العراق صيف العام الماضى، وتعانى العاصمة العراقية فى السنوات الأخيرة انتشار عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تتورط فى عمليات تصفية وخطف وابتزاز.

وقال دبلوماسيون إن تركيا قد تتعرض لعمليات انتقامية بعد أن تخلت عن ممانعتها طوال شهور للمشاركة فى شن ضربات جوية ضد داعش فى سوريا وفتح قواعدها أمام تحالف تقوده الولايات المتحدة ويحارب مقاتلى التنظيم المتشدد.