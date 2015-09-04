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ليكيب: بوجبا هو من رفض تشيلسي

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ليكيب: بوجبا هو من رفض تشيلسي ليكيب: بوجبا هو من رفض تشيلسي

أفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية بأن اللاعب بول بوجبا رفض فكرة الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن الدولي الفرنسي لم يرغب في الرحيل لبطل إنجلترا رغم القيمة المالية الكبيرة التي عرضها الأخير على يوفنتوس من أجل انتداب اللاعب والتي تقدر بـ73 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن البيانكونيري أنه سيبقي على لاعبه لموسم أخر، وقد يتم بيعه بعد ذلك بأكثر من 100 مليون يورو في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا التعاقد معه.

ويعول ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس كثيرا على صاحب الـ22 في قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في مسابقة الدوري بعد رحيل ثنائي الوسط أرتورو فيدال وأندريا بيرلو.

ويستعد بوجبا حاليا للمشاركة مع منتخب الديوك في المواجهتين الوديتين أمام البرتغال وصربيا يومي 4 و7 سبتمبر.

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