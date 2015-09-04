الأسطورة ساكي: مدرب ريال مدريد عليه أن يكون مثل الحرباء.. وهذه هي مشكلتهم

أكد أسطورة التدريب الإيطالي أريجو ساكي أن مشكلة ريال مدريد في السنوات الأخيرة تكمن في افتقار الفرق للعمل الجماعي.

ويرى مدرب ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أن النادي الملكي يمتلك أفضل اللاعبين الموجودين في العالم لكنه لم يحقق النجاح المأمول مقارنة بأندية أخرى في إسبانيا.

وخسر ريال مدريد الموسم الماضي مسابقة الدوري للعام الثالث على التوالي، وودع كأس ملك إسبانيا مبكرا أمام جاره أتليتكو مدريد وفقد لقبه في دوري أبطال أوروبا بالخروج من نصف النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي.

وتولى الإسباني رافاييل بينيتيث تدريب الفريق خلفا للمقال كارلو أنشيلوتي، وحقق 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري.

وقال ساكي في حواره مع صحيفة (آس) الإسبانية:"ريال مدريد يمتلك لاعبين رائعين. الصعوبة تكمن في أن يلعبوا مع بعضهم البعض، جعل الفريق يعمل كوحدة واحدة. هذه هي مشكلتهم".

وأضاف "لا أعلم لماذا برشلونة وأتليتكو مدريد وسيفيليا حققوا إنجازات أكثر من ريال مدريد منذ عام 2009 وحتى الآن، رغم امتلاك الفريق أفضل اللاعبين الموجودين بالعالم".

وأردف "فريق مثل برشلونة لديه نهج مختلف عن ريال مدريد. فمثلا مع جوسيب جوارديولا كان الفريق يمتلك 8 لاعبين من أكاديمية لاماسيا من الـ11 الأساسيين، يعلمون جيدا طريقة اللعب الخاصة بالنادي".

وتابع "كي تدرب ريال مدريد عليك أن تمتلك قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المحيطة، أن تكون مثل الحرباء، لأن مدرب ريال مدريد يحاط بلاعبين لا يشيدون دائما ببعضهم البعض".

وأكمل "كارلو أنشيلوتي أستاذ في مثل هذه الأمور. أعتقد أن مدرب مثل جوارديولا قد لا يرتاح للعمل في مدريد، أقول قد لا يرتاح".

وأتم "من الصعب تنسيق الأمور بين لاعبي ريال مدريد، ليس فقط على المستوى الشخصي وإنما أيضا في طريقة أداء الفريق. عندما كنت سكرتير فني هناك، الجانب النفسي مع اللاعبين كان مهما جدا".