انتقالات ميلان - المحارب الذي سن سيوفه ونسي درعه

(إفي): قاد جناح ريال مدريد جاريث بيل المنتخب الويلزي للفوز على قبرص بهدف نظيف ليواصل فريقه التحليق في صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016".

جاء هدف المباراة قبل ثماني دقائق من نهايتها ليرفع المنتخب الويلزي رصيده إلى 17 نقطة متقدما بثلاث نقاط على نظيره البلجيكي الذي اكتسح البوسنة 3-1.

شاهد الهدف

وفي لقاء أخر فاز منتخب بلجيكا 3-1 أمام البوسنة.

وتقدم المنتخب البوسني عن طريق مهاجم روما ادين دجيكو بعد مرور 15 دقيقة، لكن مروان فلايني تمكن من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض (ق 23) قبل أن يضيف كيفين دي براون وادين هازارد هدفي الفوز (ق44 و78).

وتجمد رصيد المنتخب البوسني عند ثماني نقاط في المركز الخامس متأخرا بنقطة واحده عن قبرص، الرابعة. بينما وصل منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

كما صعدت إسرائيل إلى المركز الثالث في المجموعة بجمعها 12 نقطة بعد بفوزها الكاسح 4-0 على اندورا التي تقبع في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.