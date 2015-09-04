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حيل لتنظيف البشرة رقم 5 ستعجبك كثيراً

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حيل لتنظيف البشرة رقم 5 ستعجبك كثيراً حيل لتنظيف البشرة رقم 5 ستعجبك كثيراً

الجمعة 04-09-2015 15:10

لتحصلي على بشرة طبيعية وصحية أنت لست بحاجة إلى مواد كيميائية تحتوي على الكثير من الأحماض القاسية على البشرة. فهناك الكثير من المواد الطبيعية الأخرى والتي يمكنها أن تقدم لك بشرةً صحيةً ونضرةً بل وأكثر من ذلك.
إليك بعضًا من التقنيات السريعة للحصول على بشرة طبيعية:

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1. لتنظيف البشرة: بما أننا في أيام الصيف استفيدي من فاكهة العنب الصيفية. قومي بتقطيع شريحة من العنب إلى نصفين، وافركي بها بشرتك وستحصلين على بشرة نظيفة ونضرة في الحال.
2. للتخلص من انتفاخ العين: قومي بوضع كريم العين الخاص بك دائمًا في الثلاجة وعند استيقاظك من النوم بعيون منتفخة ضعي الكريم البارد على عينك ليخلصك من الانتفاخ.
3. لعلاج حب الشباب: قومي بوضع زيت شجرة الشاي على بشرتك، فهو يحتوي على مضادات للالتهابات والجراثيم والتي تساعد على سرعة التخلص من حب الشباب.
4. ترطيب البشرة: احرصي على وضع مرطب غني بمستخلص الشاي الأسود لحماية البشرة وترطيبها. كما يمكنك استخدام رواسب فنجان الشاي الخاص بك لتدليك بشرتك بعد الانتهاء منه واكتمال برودته.
5. قناع البشرة: احرصي على عمل قناع للبشرة مرةً أسبوعيّاً باستخدام مواد طبيعية تتناسب مع نوع بشرتك، ولا تنسي الترطيب بعد غسل القناع لتحصلي على بشرة طبيعية رطبة.

تابعي أيضاً:

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الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب

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سيدتي

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