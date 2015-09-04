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الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و6 تشيكلات عصابية و25 ألف هارب من أحكام

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الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و6 تشيكلات عصابية و25 ألف هارب من أحكام الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و6 تشيكلات عصابية و25 ألف هارب من أحكام
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات الأمنية خلال 48 ساعة من ضبط 202 قطعة سلاح نارى، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 502 قطعة سلاح أبيض، 684 قضية مخدرات، 6 تشكيلات عصابية، 16 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 4 هاربين من السجون العمومية و 203 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، تنفيذ 25380 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 1884 دراجة بخارية مخالفة، وإعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها.
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