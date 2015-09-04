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النيابة تحقق فى ضبط برازيلى حاول تهريب 3.5 كيلو هيروين بمطار القاهرة

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النيابة تحقق فى ضبط برازيلى حاول تهريب 3.5 كيلو هيروين بمطار القاهرة النيابة تحقق فى ضبط برازيلى حاول تهريب 3.5 كيلو هيروين بمطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق فى واقعة ضبط راكب يحمل الجنسية البرازيلية ، أثناء محاولته تهريب 3 كيلو ونصف هيروين عقب قدومه من إثيوبيا.

وكانت إدارة جمارك مطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب رقم "3"، قد تمكنت اليوم الجمعة، من ضبط راكب برازيلى حاول تهريب 3 كيلو ونصف هيروين من إثيوبيا.

وقال مصدر أمنى بالمطار، إنه أثناء إنهاء اتخاذ الإجراءات المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الإثيوبية القادمة من إثيوبيا اشتبه رجال الجمارك فى الراكب البرازيلى، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على كمية من الهيروين المخدر تصل إلى 3 كيلو ونصف، فتم ضبطه، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.
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