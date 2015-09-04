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شاهد.. فتاة تحطم «كوافير» باستخدام مطرقة بسبب «قصة شعر»

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الفتاة تستعين بمطرقة كبيرة لتحطيم المحل

الفتاة تستعين بمطرقة كبيرة لتحطيم المحل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لشابة تقوم بتحطيم زجاج ومحتويات محل لتصفيف الشعر “كوافير” باستخدام مطرقة كبيرة حملتها، ويبدو أن الشابة لم تعجبها “قصة الشعر” التي قامت مصففة الشعر بصنعها لها.

 

الفتاة تستعين بمطرقة كبيرة لتحطيم المحل

الفتاة تستعين بمطرقة كبيرة لتحطيم المحل

 

ويظهر في مقطع الفيديو الشابة، وهي في حالة غضب وهياج وشرعت في تكسير محتويات المحل، وماإن اقتربت من مكان جلوس إحدى السيدات الاتي قصدن المحل لتصفيف شعرهن حتى أسرعت السيدة بالابتعاد خوفًا منها ومما تحمله، وسط محاولات من صاحبة المحل أو إحدى العاملات به لإثنائها عما تفعل ولكنها لم تستجيب.

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