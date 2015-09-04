تعرف على أسباب زيادة الوزن فى فصل الصيف.. أهمها الإجازات

الإسراف فى تناول الطعام وقلة النشاط البدنى من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، إلا أن هذا الأمر قد يرتبط بالعديد من العوامل الأخرى منها تغير فصول السنة وتغير الروتين اليومى.

ويؤكد استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن فصل الصيف من أكثر الفصول التى ترتفع فيها فرص زيادة الوزن، والسبب يرجع إلى تغير العادات الغذائية فى تلك الفترة بصورة ملحوظة.

حيث إنه من المعروف أن أغلب الإجازات السنوية يتم الحصول عليها فى فصل الصيف وهو ما يعنى قضاء أوقات طويلة خارج المنزل، واللجوء لتناول الطعام بمحال الأطعمة الجاهزة والسريعة.

ويؤكد سليمان أن تلك الأنواع من الأطعمة تعد الأعلى فى نسبة سعراتها الحرارية، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة والسكريات، وهو ما يعد سببًا أساسيًا فى الإصابة بالسمنة فى فصل الصيف تحديدًا.

لذا ينصح سليمان بضرورة الانتباه جيدًا لنوعية الطعام الذى نتناوله وعدم الإسراف فى تناول الوجبات السريعة، والحرص على اختيار أنواع الطعام الصحية منخفضة السعرات كالطعام المشوى والخضراوات والفواكه، كما يجب عدم إهمال ممارسة الرياضة والحرص على القيام بقدر من النشاط البدنى قدر المستطاع.