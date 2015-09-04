احذروا.. شم غبار وفضلات الخراف والطيور يثير حساسية الأنف ويسبب البرد

لكل من يربى الأغنام والطيور أو يحرص على الوجود فى أماكن تربيتها، أو العاملون فى مزارع الماشية والأغنام والدواجن، عليهم الحذر من شم بواق وفضلات والغبار الذى تصدره هذه الحيوانات، لأنها سبب فى إثارة حساسية الأنف والجيوب الأنفية، هذا ما أكد عليه الدكتور كريم سليم أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة.>وتابع الدكتور كريم تحذيره، مؤكدًا أن الخراف والماشية والأغنام، تحتوى أوبارها على الكثير من المواد المهيجة للأنف وشعيراتها، وتثير حساسية الأنف وكثرة التعرض لها قد يؤدى إلى نتائج مرضية خطيرة منها الإصابة بحساسية الأنف، والإصابة بالتهاب حاد فى جيوب الأنفية قد يصبح مزمنًا بالتعرض المستمر.

شم وبر الماشية والأغنام يضاعف من الأعراض المرضية لبعض الأمراض.. كالبرد والأنفلونزا

>ومن أضرار التعرض المستمر وشم روائح الأغنام والماشية، تهييج الشعب الهوائية، صعوبة التنفس، والاصابة بالعطس المستمر، والسعال، وتراكم البلغم، ونزول المخاط من الأنف إلى الحلق محدثًا التهابا بالحلق، وإثارة الصدر، كما أنه يضاعف من مضاعفات بعض الأعراض المرضية، كحساسية الصدر، ونزلات البرد.