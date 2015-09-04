النيابة تعاين موقع استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة مسجلين خطر بالهرم

يعاين فريق من نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، منطقة المجز الالى بشارع سقارة لمعاينة جثث المسلحين الذين لقيا مصرعهما على يد قوات الأمن فى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بعدما خرجت القوات لضبطهم، ومناظرة جثة أمين الشرطة الذى استشهد فى الأحداث.

وكشف مصدر بنيابة الهرم، ان المعاينة الأولية لموقع الحادث أسفرت عن تحريز ما يقرب من 30 فارغ طلقات من الذين استخدموا فى الأشتبكات، وان النيابة العامة أمرت بالتحفظ على كمية من الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحريزها و أرسالها للمعمل الجنائى لمعاينتها.

وأكد المصدر، ان عدد المصابين فى الأحداث وصل الي 4 بينهم 3 من أفرد الشرطة و فرد من القوات الخاصة وان حالتهم الصحية مستقرة، وجارى أسعافهم.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد أكد إن أمين شرطة استشهد صباح اليوم الجمعة بمنطقة شارع المجزر الآلى بسقارة، إثر تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر الجنائية أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله.

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