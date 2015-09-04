آشعة على قدم غالي وإصابة وليد سليمان لن تمنعه من الكونفدرالية

تعرض حسام غالي لاعب الأهلي لشد خفيف في العضلة الخلفية خلال مباراة خيتافي الودية، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك لاستبداله خوفا من تفاقم الإصابة في ظل احتياج الفريق لجهوده الفترة المقبلة قبل مواجهة الملعب المالي بالكونفدرالية .

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن غالي سيخضع لفحص طبي وإجراء آشعة علي العضلة الخلفية للإطمئنان علي درجة الشد والتأكد من موعد مشاركته في التدريبات الجماعية .

وكشف الجهاز الطبي عن تعرض وليد سليمان لكدمة شديدة في قصبة القدم أثناء المباراة.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن سليمان تعرض لتورم شديد في قصبة القدم بعد المباراة ولكنه أصبح أفضل الآن ومن المتوقع أن تتحسن حالته خلال اليومين القادمين ليلحق بمباراة الملعب المالي ومن قبله تدريبات الفريق الجماعية .

وأوضح فتحي مبروك مدرب القلعة الحمراء أن سبب عدم مشاركة صالح جمعة في مباراة خيتافي الودية تعود إلي شكوى اللاعب البسيطة من آلام العضلة الضامة .

وفضل مبروك إبعاد اللاعب عن المباراة خاصة أنها ودية وخوفا من تفاقم الإصابة وحتى لا يفقد الفريق جهوده في المباريات القادمة .

وأوضح مبروك أن الخطوة الأهم هي تجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة الملعب المالي، مشيراً إلى أنه لا توجد أي نية لخوض مباريات ودية قبل مباراة الملعب المالي مكتفياً بالمعسكر الذي اختتمه الفريق في أسبانيا بمواجهة خيتافي الودية .

وقرر مبروك منح راحة مدتها 48 ساعة للاعبين بعد المشاركة في مباراة خيتافي الاسباني الودية.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبون في التدريبات مساء الأحد المقبل بعد الحصول علي راحة سلبية الجمعة والسبت للتخلص من إرهاق الرحلة والبدء بعد ذلك في الاستعداد لمواجهة الملعب المالي في بطولة الكونفدرالية .