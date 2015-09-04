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انقلاب سيارة محملة بـ56 طن سولار فى البحيرة

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انقلاب سيارة محملة بـ56 طن سولار فى البحيرة انقلاب سيارة محملة بـ56 طن سولار فى البحيرة
انقلبت منذ قليل سيارة محملة بـ56 طن سولار بطريق خنيزه بدر "فردى" أمام قرية خنيزه دائرة مركز شرطة كوم حمادة.

انتقلت علي الفور القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ع أ د 8562 /4215 ب ى ر "نقل فنطاس"، قيادة "عصام السيد محمد" 42 سنة سائق ومقيم طنطا غربية محملة بعدد ( 56 ) طن سولار تقريباً قادمة من شركة التعاون للبترول بطنطا متجهه لمحطة تموين بمدينة بدر ملك المدعو "محمد عبداللاه"، بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث انحرفت تجاهها إحدى سيارات النقل (مجهولة)، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بحمولتها على جانب الطريق.

ولم يسفر عن الحادث ثمة إصابات بأحد، نتج عن ذلك تسرب كمية كبيرة من حمولة السيارة تم التعامل معها وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية وسحب المتبقي لسيارة آخري تابعة للشركة وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر 22636/2015 جنح المركز.

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مصر 365