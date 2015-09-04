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بوتين: ناقشت مع الرئيس السيسى إنشاء تحالف دولى لمحاربة الإرهاب

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بوتين: ناقشت مع الرئيس السيسى إنشاء تحالف دولى لمحاربة الإرهاب بوتين: ناقشت مع الرئيس السيسى إنشاء تحالف دولى لمحاربة الإرهاب
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء تحالف دولى لمحاربة الإرهاب، مشيراً إلى أنه ناقش نفس الموضوع مع الرئيس التركى والقيادة والملك الأردنى وشركاء روسيا الآخرين.

وأضاف الرئيس الروسى فى تصريح صحفى على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى الشرقى المنعقد فى مدينة فلاديفوستوك الروسية، أننا نريد فعلا إيجاد نوع من الائتلاف الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولهذا الغرض نجرى مشاورات مع شركائنا الأمريكيين، وتحدثت شخصيا بشأن هذه المسألة مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

بوتين: ندعم سوريا عسكريا ومن السابق لأوانه الحديث عن عمليات عسكرية ضد داعش

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