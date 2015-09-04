أخبار مصر للساعة1.. استشهاد أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالهرم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها استشهاد أمين شرطة صباح اليوم الجمعة بمنطقة شارع المجزر الآلى بسقارة، إثر تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر الجنائية أثناء مداهمة قوات الأمن لمنزله.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاءً ثنائيًا مع نظيره الإندونيسى فى العاصمة جاكرتا، تلاه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات يليه مؤتمر صحفى لإعلان نتائج المباحثات.

- استشهاد أمين شرطة فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين بالهرم

- السيسى يعقد لقاءً مع نظيره الإندونيسى.. ومؤتمر صحفى بعد قليل لإعلان النتائج

- شركة "روس أتوم": يمكن توقيع اتفاق إنشاء محطة نووية فى مصر قبل نهاية2015

- الإمارات تعلن استشهاد 22 من جنودها المشاركين فى التحالف العربى باليمن

- ضبط راكب برازيلى بمطار القاهرة حاول تهريب 3 كيلو ونصف هيروين من إثيوبيا

- حزب النور يستمر فى حجب صور المرشحات من الدعاية الانتخابية مكتفيًا بالرمز.. ويقرر ترك صور المرشحات الأقباط بقوائمه.. وقيادى بالحزب: وضع رمز مكان صور النساء لن يقلل من فرصنا.. وباحث: من أعاجيب الدعاية

- الإعلامية حياة عبدون تقدم أوراق ترشحها للبرلمان بمحكمة الزقازيق الابتدائية

- نشاط السيسى فى أسبوع..الرئيس يجرى جولة آسيوية تشمل 3 دول.. يدعو المستثمرين السنغافوريين للاستثمار بمصر.. ويبحث مع نظيره الصينى جهود مكافحة الإرهاب.. ويشهد توقيع اتفاقيات بمجال الطاقة الإنتاجية فى بكين

- "العليا للانتخابات" تغلق لجان تلقى أوراق الترشح ساعة ونصف لصلاة الجمعة

- الخارجية: نتابع باهتمام ما تردد عن غرق صيادين مصريين بالسواحل الليبية

- البيت الأبيض: الوضع فى اليمن ونووى إيران محور نقاش الملك سلمان مع أوباما

- "صوتك الواطى دليل على ضعف موقفك".. لما ابنك يسألك سؤال محرج فى الجنس أو الدين..ما تتكهربش.. هنقولك تعمل إيه هيسألك: أنا جيت منين؟!.. وخرجت من بطن ماما إزاى؟!.. وليه ربنا ما لوش أهل؟..اعرف أهم الإجابات

- من هو رئيس البرلمان المقبل؟ عدلى منصور وأحمد الزند وعدلى حسين وسرى صيام أسماء تقفز إلى المشهد.. ومصطفى بكرى يؤكد: الصورة لم تتضح بعد

- خريطة المستشفيات المغلقة.. الحلقة الثالثة.. قلوب تتوقف بفعل الإهمال.. 45 مستشفى ووحدة صحية معطلة بـ8 محافظات.. «السويس وكفر الشيخ» فى صدارة الأسوأ.. ووحدات قرى بلطيم تعمل يومين فى الأسبوع

- غدا.. اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لإعلان موعد بدء الدراسة

- "مصر للطيران" تستحوذ على 40% من حركة نقل الركاب بين الكويت والقاهرة

- ابن الدولة يكتب: العالم يرى اللاجئين ويمصمص الشفاه.. وفى مصر كان جيش للشعب.. نعرف أن لدينا مشكلات نواجهها وتنمية نصنعها بشرط أن تبقى الدولة التى إن ذهبت فلا يمكن الحديث عن مستقبل

- بالصور.. غياب تام لراغبى الترشح لانتخابات البرلمان بمحكمة الجيزة

- تكثيف أمنى بالمدخل الجنوبى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى

- قيادات الإخوان يعترفون بانقسام التنظيم.. ويكشفون: الأزمة تفاقمت وما يقال للأعضاء لا يقال للأخرين.. ويطالبون بقيادات جديدة.. وخبراء: قيادات تاريخية تتوسط لحل الأزمة..وشبابهم يعانى اضطرابات فكرية

- إرجاء تسليم أراضى المرحلة الأولى من "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة لمنتصف يناير

- بالفيديو.. بدء مراسم تشييع الطفل السورى إيلان وشقيقه ووالدتهما

- "الصحة": 17 حالة للحجاج ترددت على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة

- بالفيديو.. أرقام قياسية للمنتخبات العربية فى تصفيات كأس العالم.. 50 هدفًا تزين انتصارات العرب.. قطر تُحقق أكبر فوز فى تاريخها.. السعودية تستعيد ثقة جماهيرها بسباعية.. والإمارات تستعرض