رسميا.. حظر ذبح البتلو بـ480 مجزرا ومنع تصديره وتحويل المخالفين للنيابة

قررت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رسميا اليوم تطبيق تنفيذ قرار ذبح "البتلو "رقم 1930 لسنة 2013 الخاص بحظر ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وخاصة مع قدوم عيد الأضحى وتشكيل لجان رقابية مشددة بمجازر البساتين ومجازر الوراق، والمنيب وحلون، لتطبيق القرار وتحويل المخالفات الى النيابة العامة حفاظا على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اجتماع مديريات الطب البيطرى أمس برئاسة اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، قرر رسميا حظر ذبح عجول البتلو ومنع التصدير وتطبيق قرار حظره بـ480 مجزر لحوم و بالإضافة الى محلات الجزارة والشوادر بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج.

وأضاف رئيس الحجر البيطرى، أن قرار حظر ذبح البتلو يشمل بعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، وعدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها الى 250 كيلو جرام، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، ويحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على ان يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.

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