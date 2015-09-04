بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بنجاح زيارة السيسى إلى الصين

تظاهر اليوم عدد من المواطنين بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، حيث رفع المتظاهرون صور الرئيس السيسى يصافح الرئيس الصينى احتفالا بنجاح الزيارة إلى الصين والتعاون بين البلدين.

كما رفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها المواطنين فى التدقيق لاختيار مرشحى البرلمان المقبل، كما رفعوا لافتة شكر للرئيس السيسى على إنجاز عدد من المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية ورددوا هتافات "تحيا مصر.. ولا لا للحوم الفاسدة".



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